Україна та Росія провели обмін полоненими. Звільнили "азовців"

Зокрема українська сторона повернула з полону захисників Маріуполя, зокрема, бійців "Азова". Обмін відбувся у Чернігівській області.

Зазначимо, у мережі вже розповсюджуються фото звільнених, на них начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедик Катерина Поліщук ("Пташка") та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов.

Найближчим часом очікується офіційне повідомлення про обмін.

За даними РБК-Україна, в рамках цього обміну російській стороні видали нардепа та одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.

Зазначимо, у травні Кремль виступав проти обміну Медведчука на захисників "Азовсталі" . Така позиція пояснювалася тим, що він має українське громадянство.

Навесні також ходили розмови про те, що Медведчука могли обміняти на полонених громадян Великобританії, які служили у Збройних силах України. Тодішній британський прем'єр Борис Джонсон заявляв, що відповідне рішення залишається за Києвом.