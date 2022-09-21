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Україна та Росія провели обмін полоненими. Звільнили "азовців"

Фото: Україна повернула частину "азовців" (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні, 21 вересня 2022 року, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Цього разу було звільнено бійців "Азова".

Про це стало відомо РБК-Україна з власних джерел, інформацію також підтвердило "Суспільне".

Зокрема українська сторона повернула з полону захисників Маріуполя, зокрема, бійців "Азова". Обмін відбувся у Чернігівській області.

Зазначимо, у мережі вже розповсюджуються фото звільнених, на них начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедик Катерина Поліщук ("Пташка") та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов.

Найближчим часом очікується офіційне повідомлення про обмін.

За даними РБК-Україна, в рамках цього обміну російській стороні видали нардепа та одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.

Зазначимо, у травні Кремль виступав проти обміну Медведчука на захисників "Азовсталі" . Така позиція пояснювалася тим, що він має українське громадянство.

Навесні також ходили розмови про те, що Медведчука могли обміняти на полонених громадян Великобританії, які служили у Збройних силах України. Тодішній британський прем'єр Борис Джонсон заявляв, що відповідне рішення залишається за Києвом.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія захопила більше українських полонених , ніж Україна - російських військових.

Днями генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав Україну та Росію провести масштабний обмін військовополоненими у форматі "всіх на всіх". А також запропонував допомогу у його проведенні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

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Віктор МедведчукАзовОбмін полоненимиВійна Росії проти України