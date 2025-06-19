Україна та Росія подовжать обмін тілами без прив'язки до Стамбула, - ГУР

Повернення тіл українських захисників

Зауважимо, що Україна та РФ під час другої зустрічі в Туреччині досягли домовленості про масштабний обмін тілами загиблих захисників. Сторони погодили формат "6000 на 6000".

Перший етап обміну відбувся 11 червня - Україна повернула тіла більш як тисячі полеглих воїнів. Йдеться про загиблих на сході, півдні, а також у Курській області.

Наступний етап репатріації відбувся 13 червня, в Україну повернули тіла 1200 осіб, більшість з яких військовослужбовці.

Крім того, на територію України повернули тіла ще 1200 загиблих громадян у неділю, 15 червня. Це вже четвертий етап репатріаційних заходів після переговорів у Стамбулі.

Раніше сьогодні в МВС розповіли, скільки часу піде на ідентифікацію переданих РФ тіл українських захисників.

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