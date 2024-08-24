Україна та Росія планують обмін 115 полоненими за посередництва ОАЕ, - Reuters

Україна та Росія готуються обміняти 115 полоненими за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів сьогодні, 24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Російські та українські офіційні особи наразі не коментували ймовірний обмін.

Зазначається, що це буде перший обмін полоненими між країнами після початку наступу українських військових у Курській області 6 серпня.

Обмін полоненими

Нагадаємо, українські війська під час боїв у Курській області активно беруть у полон російських окупантів для поповнення обмінного фонду.

Зокрема, за даними The Washington Post, воїнам ЗСУ в ході операції в Курській області вдалося взяти в полон мінімум 250 російських строковиків.

Також нещодавно під час спецоперації бійцям Служби безпеки України вдалося взяти в полон понад 100 російських окупантів. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

Як розповів омбудсмен Дмитро Лубінець, його російська колега Тетяна Москалькова ініціювала переговори щодо обміну полоненими на тлі операції ЗСУ у Курській області.

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