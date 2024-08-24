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Україна та Росія планують обмін 115 полоненими за посередництва ОАЕ, - Reuters

Субота 24 серпня 2024 13:40
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Україна та Росія планують обмін 115 полоненими за посередництва ОАЕ, - Reuters Фото: російські військовополонені у Курській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна та Росія готуються обміняти 115 полоненими за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів сьогодні, 24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інформацію про обмін повідомив виданню офіційний представник Об'єднаних Арабських Еміратів.

Зазначається, що це буде перший обмін полоненими між країнами після початку наступу українських військових у Курській області 6 серпня.

Російські та українські офіційні особи наразі не коментували ймовірний обмін.

Обмін полоненими

Нагадаємо, українські війська під час боїв у Курській області активно беруть у полон російських окупантів для поповнення обмінного фонду.

Зокрема, за даними The Washington Post, воїнам ЗСУ в ході операції в Курській області вдалося взяти в полон мінімум 250 російських строковиків.

Також нещодавно під час спецоперації бійцям Служби безпеки України вдалося взяти в полон понад 100 російських окупантів. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

Як розповів омбудсмен Дмитро Лубінець, його російська колега Тетяна Москалькова ініціювала переговори щодо обміну полоненими на тлі операції ЗСУ у Курській області.

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Обмін полоненими Війна в Україні Курська область Об'єднані Арабські Емірати
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