Україна та РФ наразі не здатні масштабно наступати та можуть зайти у "глухий кут", - Пентагон

За оцінками Пентагону, Україна продовжує відчувати брак боєприпасів, необхідних для протидії російським атакам, навіть після того, як Конгрес США розблокував нову військову допомогу для неї у квітні.

Зазначається, що українські сили залишаються боєздатними, однак вони не зможуть розпочати широкомасштабний контрнаступ. В США припускають, що така ситуація буде спостерігатися принаймні ще півроку.

Пентагон повідомляє, що Росія, зі свого боку, обрала стратегію виснаження, проте не має достатньо сил для глибокого просування на українську територію. Це підтверджують слова колишнього голови Об’єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, який також прогнозує, що "конфлікт може зайти у глухий кут".

Звіт також відзначає успіхи України у використанні наданих США ракетних систем ATACMS, які влучили у кілька ключових російських військових об'єктів, зокрема у Севастополі та Криму. У відповідь Росія намагається посилити протиповітряну оборону в регіоні своєю системою С-500, однак вона не продемонструвала повну боєздатність та значних успіхів, особливо на території окупованого півострова.