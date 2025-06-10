Україна та РФ провели новий етап обміну полоненими: кого вдалося повернути

У вівторок, 10 червня, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити важкопоранених і поранених воїнів з окремих категорій, погоджених на переговорах у Стамбулі 2 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовились у Стамбулі. Сьогодні - перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт", - повідомив Зеленський.
За його словами, вдалося повернути воїнів з різних складових Сил оборони та безпеки України: Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.
"Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає", - зазначив президент.
Фото: Україна та РФ провели новий етап обміну полоненими (t.me/V_Zelenskiy_official)
Як уточнили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.
Серед визволених сьогодні захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки. Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити й офіцерів.
Усі звільнені сьогодні оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз.
Повернуті захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлені на подальше лікування і медичну реабілітацію. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі.
Фото: перші кадри з обміну полоненими 10 червня (t.me/V_Zelenskiy_official)
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео з сьогоднішнього обміну полоненими.
Також Лубінець показав зворушливе відео із захисником, якого звільнили з полону.
"За нас Україна не забула", - сказав повернутий захисник.
Президент України також опублікував перші кадри сьогоднішнього обміну полоненими з Росією.
Нагадаємо, 2 червня під час другого раунду переговорів у Стамбулі делегації України та Росії домовилися провести обмін за формулою "всіх на всіх". До нього увійдуть тяжкопоранені, хворі та молоді солдати від 18 до 25 років. За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, цей обмін сфокусований саме на категоріях, а не на цифрах.
Водночас, як заявив президент Володимир Зеленський, точно буде обмін "1000 на 1000" і, можливо, ще один у форматі "200 на 200". Причому новий швидкий обмін мав бути не "сліпим", тобто українська сторона наполягала на передачі списків і верифікації.
Вчора, 9 червня, відбувся перший етап обміну полоненими, про який домовилися у Стамбулі. Серед категорій тих, кого вдалося повернути - це поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.
Як зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, оскільки 66-й обмін полоненими триває, з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу.
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