Украина и РФ провели новый этап обмена пленными: кого удалось вернуть

Во вторник, 10 июня, Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Удалось освободить тяжелораненых и раненых воинов из отдельных категорий, согласованных на переговорах в Стамбуле 2 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Продолжаем возвращение наших людей, о котором договорились в Стамбуле. Сегодня - первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт", - сообщил Зеленский.
По его словам, удалось вернуть воинов из разных составляющих Сил обороны и безопасности Украины: Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта.
"Обмены должны продолжаться. Делаем все, чтобы найти и вернуть каждого и каждую, кто в плену. Благодарен всем, кто помогает", - отметил президент.
Фото: Украина и РФ провели новый этап обмена пленными (t.me/V_Zelenskiy_official)
Как уточнили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, на родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, СБС, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.
Среди освобожденных сегодня защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось освободить и офицеров.
Все освобожденные сегодня защитники имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез.
Возвращенные защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и направлены на дальнейшее лечение и медицинскую реабилитацию. Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное обеспечение за пребывание в неволе.
Фото: первые кадры с обмена пленными 10 июня (t.me/V_Zelenskiy_official)
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал видео с сегодняшнего обмена пленными.
Также Лубинец показал трогательное видео с защитником, которого освободили из плена.
"За нас Украина не забыла", - сказал возвращенный защитник.
Напомним, 2 июня во время второго раунда переговоров в Стамбуле делегации Украины и России договорились провести обмен по формуле "всех на всех". В него войдут тяжелораненые, больные и молодые солдаты от 18 до 25 лет. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, этот обмен сфокусирован именно на категориях, а не на цифрах.
В то же время, как заявил президент Владимир Зеленский, точно будет обмен "1000 на 1000" и, возможно, еще один в формате "200 на 200". Причем новый быстрый обмен должен был быть не "слепым", то есть украинская сторона настаивала на передаче списков и верификации.
Вчера, 9 июня, состоялся первый этап обмена пленными, о котором договорились в Стамбуле. Среди категорий тех, кого удалось вернуть - это раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.
Как отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, поскольку 66-й обмен пленными продолжается, из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса.
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