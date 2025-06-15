Україна та РФ будуть проводити обміни тілами загиблих по-іншому: що зміниться

Повернення тіл загиблих

Домовленості про масштабний обмін тілами загиблих захисників були досягнуті 2 червня під час другого раунду переговорів між Україною та Росією в Стамбулі. Сторони погодили формат "6000 на 6000".

Перший етап обміну відбувся 11 червня - Україна повернула тіла 1212 полеглих воїнів. Йдеться про загиблих на сході, півдні, а також у Курській області.

Ще одна хвиля репатріації відбулася 13 червня тоді в Україну повернули тіла 1200 осіб, більшість з яких військовослужбовці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.