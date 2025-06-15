Украина и РФ будут проводить обмены телами погибших по-другому: что изменится

Возвращение тел погибших

Договоренности о масштабном обмене телами погибших защитников были достигнуты 2 июня во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Стороны согласовали формат "6000 на 6000".

Первый этап обмена состоялся 11 июня - Украина вернула тела 1212 павших воинов. Речь идет о погибших на востоке, юге, а также в Курской области.

Еще одна волна репатриации состоялась 13 июня, тогда в Украину вернули тела 1200 человек, большинство из которых военнослужащие.

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