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Украина и РФ будут проводить обмены телами погибших по-другому: что изменится

Воскресенье 15 июня 2025 15:23
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Украина и РФ будут проводить обмены телами погибших по-другому: что изменится Фото: Обмен между РФ и Украиной будут проводить по-другому (t.me/SBUkr)
Автор: Владислава Ткаченко

15 июня в Украине завершился очередной этап репатриации тел погибших защитников, во время которого использовали железнодорожный транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Как сообщают в СБУ, это позволило оперативно доставить тела воинов в разные регионы страны для дальнейшей идентификации.

Следующие этапы репатриации, согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле, будут проходить автомобильным транспортом.

В мероприятиях принимали участие представители Международного комитета Красного Креста, которые высоко оценили уровень организации.

По данным, репатриация состоялась с соблюдением всех международных стандартов и с достойным уважением к павшим украинским воинам.

Кто присоединился к возвращению защитников

Операцию обеспечивали СБУ, Объединенный центр по координации поиска и освобождения военнопленных, ЦВС ВСУ, Министерство обороны, ГУР МОУ, Офис Уполномоченного по правам человека, ГСЧС, ГПСУ, "Укрзализныця" и другие структуры сектора безопасности и обороны.

СБУ отмечает, что продолжает выполнять поставленные президентом Владимиром Зеленским задачи, придерживаясь самых высоких стандартов.

Возвращение тел погибших

Договоренности о масштабном обмене телами погибших защитников были достигнуты 2 июня во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Стороны согласовали формат "6000 на 6000".

Первый этап обмена состоялся 11 июня - Украина вернула тела 1212 павших воинов. Речь идет о погибших на востоке, юге, а также в Курской области.

Еще одна волна репатриации состоялась 13 июня, тогда в Украину вернули тела 1200 человек, большинство из которых военнослужащие.

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