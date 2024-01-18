Україна та Польща сподіваються, що перевізники не відновлять протести на кордоні

Україна та Польща висловили сподівання, що блокаду кордону перевізниками не буде відновлено. Вона припинилася 16 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Польщі у Facebook.
За інформацією дипломатичного представництва, посол України у Польщі Василь Зварич провів зустріч із заступником міністра інфраструктури Павлом Ганцажем.
Зустріч відбулася на тлі домовленостей між урядом Польщі та перевізниками щодо припинення блокади кордону з Україною.
"Під час зустрічі сторони обговорили стан та перспективи двосторонньої співпраці між Україною та Польщею. Висловили сподівання, що на цьому новому етапі буде зроблено все можливе, щоб протести перевізників не відновилися", - зазначили у посольстві.
Нагадаємо, 16 січня польські перевізники припинили страйк поблизу контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною. Таким чином, блокаду кордону з Україною було припинено.
При цьому поки що з перевізниками домовилися про паузу блокади лише до 1 березня цього року.
Більш детально про тимчасове припинення блокади можете дізнатисяу матеріалі РБК-Україна.
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