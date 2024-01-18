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Україна та Польща сподіваються, що перевізники не відновлять протести на кордоні

Фото: переговори заступника міністра інфраструктури Польщі Павла Ганцажа з послом України у Польщі Василем Зваричем (facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce)
Автор: Іван Носальський

Україна та Польща висловили сподівання, що блокаду кордону перевізниками не буде відновлено. Вона припинилася 16 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Польщі у Facebook.

За інформацією дипломатичного представництва, посол України у Польщі Василь Зварич провів зустріч із заступником міністра інфраструктури Павлом Ганцажем.

Зустріч відбулася на тлі домовленостей між урядом Польщі та перевізниками щодо припинення блокади кордону з Україною.

"Під час зустрічі сторони обговорили стан та перспективи двосторонньої співпраці між Україною та Польщею. Висловили сподівання, що на цьому новому етапі буде зроблено все можливе, щоб протести перевізників не відновилися", - зазначили у посольстві.

Припинення блокади кордону

Нагадаємо, 16 січня польські перевізники припинили страйк поблизу контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною. Таким чином, блокаду кордону з Україною було припинено.

При цьому поки що з перевізниками домовилися про паузу блокади лише до 1 березня цього року.

Більш детально про тимчасове припинення блокади можете дізнатисяу матеріалі РБК-Україна.

 

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