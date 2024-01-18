Україна та Польща сподіваються, що перевізники не відновлять протести на кордоні

За інформацією дипломатичного представництва, посол України у Польщі Василь Зварич провів зустріч із заступником міністра інфраструктури Павлом Ганцажем.

Зустріч відбулася на тлі домовленостей між урядом Польщі та перевізниками щодо припинення блокади кордону з Україною.

"Під час зустрічі сторони обговорили стан та перспективи двосторонньої співпраці між Україною та Польщею. Висловили сподівання, що на цьому новому етапі буде зроблено все можливе, щоб протести перевізників не відновилися", - зазначили у посольстві.

Припинення блокади кордону

Нагадаємо, 16 січня польські перевізники припинили страйк поблизу контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною. Таким чином, блокаду кордону з Україною було припинено.

При цьому поки що з перевізниками домовилися про паузу блокади лише до 1 березня цього року.

Більш детально про тимчасове припинення блокади можете дізнатисяу матеріалі РБК-Україна.