Україна та Польща анонсували засідання робочої групи щодо історичних питань

Міністр культури України Микола Точицький та його польський колега Бартоломей Сенкевич анонсували засідання робочої групи. Воно заплановане на кінець січня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.
Український Мінкульт сьогодні, 15 січня опублікував спільну заяву Міністрів культури України та Республіки Польща.
"Початок роботи створеної Міністерствами культури обох країн Робочої групи з історичних питань, яка має на меті врегулювати у польсько-українських відносинах питання, пов’язані із правом на гідне поховання жертв війн і репресій, є успіхом діалогу, що до цього часу базувався на відкритості", - йдеться в заяві.
За даними міністерства, перше засідання Робочої групи з цього питання відбулося у Львові в грудні 2024 року. Тоді сторони обмінялися інформацією щодо місць, які, на думку кожної зі сторін, потребують першочергових пошукових та ексгумаційних робіт, а також додаткової уваги.
"Таким чином, для нас було важливим відповісти на очікування громадськості, зокрема родичів осіб, які стали жертвами війн і репресій. Спектр питань, що був предметом для обговорення, охоплював різні історичні періоди та локації в обох країнах", - пише Мінкульт.
Водночас в міністерстві зауважили, що українська сторона вже прийняла перше позитивне рішення щодо надання дозволу на ексгумаційні роботи, а польська сторона натомість розглядає українські пропозиції.
"Друге засідання Робочої групи заплановане на кінець січня 2025 року у Львові. Ми переконані, що подальша робота групи та її результати продемонструють готовність обох сторін до гідного вшанування пам’яті вбитих та загиблих - поляків на території України та українців на території Польщі!, - зауважили в Мінкульті.
За даними міністерства, ці роботи здійснюватимуться у дусі взаємної поваги, відкритості до діалогу та інших спільних для обох народів цінностей.
Нагадаємо, раніше неодноразово порушувалось питання ексгумації жертв Волинської трагедії, проте 10 січня Польща заявила про прорив у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії. В Україні відзначили значення співпраці між країнами для спільного опору російській агресії.
Детально про те, чому Польщу хвилює питання ексгумації, - в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що Україна й Польща вже визначили місця, де шукатимуть тіла жертв Волинської трагедії для ексгумації.
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