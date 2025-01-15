Украина и Польша анонсировали заседание рабочей группы по историческим вопросам

Украина и Польша анонсировали заседание рабочей группы. Оно запланировано на конец января 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Украинский Минкульт сегодня, 15 января опубликовал совместное заявление Министров культуры Украины и Республики Польша.
"Начало работы созданной Министерствами культуры обеих стран Рабочей группы по историческим вопросам, которая имеет целью урегулировать в польско-украинских отношениях вопросы, связанные с правом на достойное захоронение жертв войн и репрессий, является успехом диалога, который до сих пор базировался на открытости", - говорится в заявлении.
По данным министерства, первое заседание Рабочей группы по этому вопросу состоялось во Львове в декабре 2024 года. Тогда стороны обменялись информацией о местах, которые, по мнению каждой из сторон, требуют первоочередных поисковых и эксгумационных работ, а также дополнительного внимания.
"Таким образом, для нас было важным ответить на ожидания общественности, в частности родственников лиц, ставших жертвами войн и репрессий. Спектр вопросов, который был предметом для обсуждения, охватывал различные исторические периоды и локации в обеих странах", - пишет Минкульт.
В то же время в министерстве отметили, что украинская сторона уже приняла первое положительное решение о предоставлении разрешения на эксгумационные работы, а польская сторона взамен рассматривает украинские предложения.
"Второе заседание Рабочей группы запланировано на конец января 2025 года во Львове. Мы убеждены, что дальнейшая работа группы и ее результаты продемонстрируют готовность обеих сторон к достойному чествованию памяти убитых и погибших - поляков на территории Украины и украинцев на территории Польши!", - отметили в Минкульте.
По данным министерства, эти работы будут осуществляться в духе взаимного уважения, открытости к диалогу и других общих для обоих народов ценностей.
Напомним, ранее неоднократно поднимался вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии, однако 10 января Польша заявила о прорыве в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии. В Украине отметили значение сотрудничества между странами для совместного сопротивления российской агрессии.
Подробно о том, почему Польшу волнует вопрос эксгумации, - в материале РБК-Украина.
Заметим, что Украина и Польша уже определили места, где будут искать тела жертв Волынской трагедии для эксгумации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.