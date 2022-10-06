Україна та Північна Македонія розширюють зону вільної торгівлі, - Шмигаль

"Під час зустрічі був підписаний оновлений додаток до Угоди про вільну торгівлю, що інтегрує ринки України та Північної Македонії з ринками ЄС, Туреччини, Молдови, Грузії, Норвегії, Швейцарії та Ізраїлю через спільну систему правил походження ПанЄвроМед", - пише Шмигаль.

За словами Шмигаля, угода сприятиме зменшенню цін на македонські товари, які є сировиною для переробних підприємств, що є головною перевагою для промисловості України.

Відтепер виробники з України матимуть змогу використовувати компоненти, вироблені в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС.

"Крім того, угода лібералізує аграрні тарифи. Україна отримає доступ на ринок продукції тваринного походження та готової продукції, що сприятиме нарощуванню експорту українських сільгосптоварів", - додає Шмигаль.