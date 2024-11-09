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Україна та партнери готують оновлену оцінку потреб країни на відновлення

Фото: Олексій Кулеба (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Україна разом зі Світовим банком, Єврокомісією та ООН готують оновлену оцінку потреб країни на відновлення та відбудову. Документ буде опубліковано на початку 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Він уточнив, що документ RDNA4 буде включати вериіікованв дані щодо втрат України внаслідок війни в усіх секторах економіки. Також він стане основою для формування пріоритетних проектів відбудови і розвитку, з залученням державного та приватного фінансування.

"Це необхідно для ефективної та підзвітної відбудови. Довіра донорів та громадян до процесу відновлення залежить від перевірених цифр", - написав він.

Кулеба додав, що пріоритетами для України є житло, соціальна сфера, розмінування, укриття та енергетика, зокрема теплопостачання. Особлива увага країни на захисті енергетичних об'єктів.

"Пріоритезація інвестиційних потреб відповідатиме реформі управління публічними інвестиціями PIM", - резюмував він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що український бізнес охоче готовий долучатися до процесів відновлення України. Найпоширеніший формат участі - як виконавці робіт з відновлення. Але головні умови підприємців - максимальна прозорість взаємодії, а також усунення забюрократизованості.

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