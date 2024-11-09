Украина и партнеры готовят обновленную оценку потребностей страны в восстановлении

Он уточнил, что документ RDNA4 будет включать версии данных по потерям Украины в результате войны во всех секторах экономики. Также он станет основой для формирования приоритетных проектов восстановления и развития с привлечением государственного и частного финансирования.

"Это необходимо для эффективного и подотчетного восстановления. Доверие доноров и граждан к процессу восстановления зависит от проверенных цифр", - написал он.

Кулеба добавил, что приоритетами для Украины являются жилье, социальная сфера, разминирование, укрытие и энергетика, в частности, теплоснабжение. Особое внимание страны на защите энергетических объектов.

"Приоритетизация инвестиционных потребностей будет соответствовать реформе управления публичными инвестициями PИM", - резюмировал он.