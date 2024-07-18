Україна та ООН запускають платформу для українців, які хочуть повернутися з-за кордону

Україна спільно з Управлінням верховного комісара ООН із біженців запускає платформу "Україна - це Дім". Вона допоможе українцям за кордоном, котрі хочуть повернутися на Батьківщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Як зазначили у МЗС, сьогодні, 18 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із верховним комісаром ООН з питань біженців Філіппо Гранді.

Кулеба позитивно оцінив роботу Управління верховного комісара ООН з питань біженців в Україні, у тому числі надання нового пакету допомоги для підготовки до зими. Також міністр наголосив на важливості посилення гуманітарного реагування та підтримки українців, які постраждали через російське вторгнення.

За підсумками зустрічі глава МЗС та верховний комісар ООН з питань біженців оголосили про запуск платформи "Україна - це Дім".

"Ця платформа допоможе людям отримати достовірну та актуальну інформацію з усіх питань, що стосуються повернення в Україну, побачити, які можливості та переваги, та зробити поінформований вибір", - зазначив Кулеба.

Міністр також закликав Управління верховного комісара ООН з питань біженців до рішучих кроків для захисту українських дітей, яких незаконно вивезли до Росії. Це необхідно, щоб не допустити їх усиновлення та забезпечити безпечне повернення в Україну.