Україна та Норвегія погодили продовження транспортного безвізу
Україна та Норвегія погодили продовження транспортного безвізу. Він діятиме що щонайменше до 30 вересня 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
Як зазначається, у серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, за результатами якого очікується подальше продовження транспортного безвізу з Норвегією.
У Мінінфраструктури зазначають, що транспортний безвіз допоможе Україні збільшувати обсяги вантажоперевезень та інтегруватись у європейську і світову транспортну систему
Лібералізація вантажних перевезень з Норвегією можлива для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 та вище. Під час виконання перевезень водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки.
Вперше Україна та Норвегія домовилися про транспортний безвіз у серпні минулого року терміном до 30 червня 2024 року.
Що таке транспортний безвіз
Так званий транспортний безвіз - це можливість здійснювати перевезення без спеціальних дозволів.
Українським перевізникам доступний транспортний безвіз з 37 державами, включаючи країни Євросоюзу. За останній рік Україна домовилася про транспортний безвіз з Північною Македонією, Туреччиною, Молдовою та Грузією.
Раніше ми повідомляли, що відповідну угоду Україна уклала і з Чорногорією.
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