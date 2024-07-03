Україна та Норвегія погодили продовження транспортного безвізу. Він діятиме що щонайменше до 30 вересня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

Як зазначається, у серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, за результатами якого очікується подальше продовження транспортного безвізу з Норвегією.

У Мінінфраструктури зазначають, що транспортний безвіз допоможе Україні збільшувати обсяги вантажоперевезень та інтегруватись у європейську і світову транспортну систему

Лібералізація вантажних перевезень з Норвегією можлива для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 та вище. Під час виконання перевезень водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки.

Вперше Україна та Норвегія домовилися про транспортний безвіз у серпні минулого року терміном до 30 червня 2024 року.