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Украина и Норвегия согласовали продление транспортного безвиза

Киев, Среда 03 июля 2024 12:22
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Украина и Норвегия согласовали продление транспортного безвиза Фото: Украина и Норвегия согласовали продление транспортного безвиза (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Норвегия согласовали продление транспортного безвиза. Он будет действовать по меньшей мере до 30 сентября 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Как отмечается, в августе 2024 года состоится заседание профильной комиссии, по результатам которого ожидается дальнейшее продление транспортного безвиза с Норвегией.

В Мининфраструктуры отмечают, что транспортный безвиз поможет Украине увеличивать объемы грузоперевозок и интегрироваться в европейскую и мировую транспортную систему.

Либерализация грузовых перевозок с Норвегией возможна для транспортных средств стандарта экологичности Евро-5 и выше. При выполнении перевозок водители должны иметь сертификат, подтверждающий экологический класс грузовика.

Впервые Украина и Норвегия договорились о транспортном безвизе в августе прошлого года на срок до 30 июня 2024 года.

Что такое транспортный безвиз

Так называемый транспортный безвиз - это возможность осуществлять перевозку без специальных разрешений.

Украинским перевозчикам доступен транспортный безвиз с 37 государствами, включая страны Евросоюза. За последний год Украина договорилась о транспортном безвизе с Северной Македонией, Турцией, Молдовой и Грузией.

Ранее мы сообщали, что соответствующее соглашение Украина заключила и с Черногорией.

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