Україна та низка країн підтримали передачу активів РФ на підтримку ЗСУ

Україна і низка країн підтримали передачу заморожених російських активів на підтримку Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейського Союзу.

"Рішенням Ради Європи запроваджується фінансовий внесок, який Центральні депозитарії, що зберігають резерви та активи Центрального банку Росії, заморожені внаслідок обмежувальних заходів ЄС, повинні внести до ЄС для підтримки України", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, таке рішення, крім країн ЄС, підтримали Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.

"Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради. Європейський союз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - йдеться в повідомленні.