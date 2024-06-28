ua en ru
Пт, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина и ряд стран поддержали передачу активов РФ на поддержку ВСУ

Пятница 28 июня 2024 14:43
UA EN RU
Украина и ряд стран поддержали передачу активов РФ на поддержку ВСУ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина и ряд стран поддержали передачу замороженных российских активов на поддержку Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского союза.

"Решением Совета Европы вводится финансовый взнос, который Центральные депозитарии, хранящие резервы и активы Центрального банка России, замороженные в результате ограничительных мер ЕС, должны внести в ЕС для поддержки Украины", - говорится в сообщении.

В частности, такое решение, помимо стран ЕС, поддержали Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

"Они обеспечат соответствие своей национальной политики данному решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.

Замороженные активы РФ

21 мая Евросоюз принял решение о направлении части средств, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Большая часть средств - 90% - будет перечислена в Европейский фонд мира. Эти деньги будут использованы для закупки вооружений и военной техники для Украины. Оставшиеся 10% будут направлены на восстановление экономики и инфраструктуры Украины.

Ранее сообщалось, что ЕС направит 1,4 млрд евро из прибыли от российских активов в Фонд помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Гарантия безопасности. Украина будет ежегодно получать военную поддержку на 60 млрд долларов
Гарантия безопасности. Украина будет ежегодно получать военную поддержку на 60 млрд долларов
DAILY
Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года