Украина и ряд стран поддержали передачу активов РФ на поддержку ВСУ

Украина и ряд стран поддержали передачу замороженных российских активов на поддержку Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского союза.

"Решением Совета Европы вводится финансовый взнос, который Центральные депозитарии, хранящие резервы и активы Центрального банка России, замороженные в результате ограничительных мер ЕС, должны внести в ЕС для поддержки Украины", - говорится в сообщении.

В частности, такое решение, помимо стран ЕС, поддержали Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

"Они обеспечат соответствие своей национальной политики данному решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.