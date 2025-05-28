Україна та Німеччина підписали контракт на виробництво IRIS-T і ракет до них

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, у вівторок, 28 травня, Міністерство оборони Німеччини погодилося надати Україні нову військову допомогу в розмірі 5 млрд євро.

Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійних озброєнь в Україні в майбутньому. Значна кількість систем далекобійної зброї має бути вироблена у 2025 році.

Також було укладено контракт між Україною та німецькою збройовою промисловістю.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що його країна надасть суттєво частину коштів для фінансування Starlink в Україні. У заяві зазначається, що зобов'язання щодо фінансування частини супутникового зв'язку з квітня вже взято на Німеччину. Те саме стосується і системи зв'язку військового командування України.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також пообіцяв Україні подальшу підтримку в медичній сфері. Німеччина фінансуватиме медичне обладнання, також вироблене в Україні.

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