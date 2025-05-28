Украина и Германия подписали контракт на производство IRIS-T и ракет к ним

Помощь Украине от Германии

Напомним, во вторник, 28 мая, Министерство обороны Германии согласилось предоставить Украине новую военную помощь в размере 5 млрд евро.

Германия будет финансировать производство дальнобойных вооружений в Украине в будущем. Значительное количество систем дальнобойного оружия должно быть произведено в 2025 году.

Также был заключен контракт между Украиной и немецкой оружейной промышленностью.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что его страна предоставит существенно часть средств для финансирования Starlink в Украине. В заявлении отмечается, что обязательства по финансированию части спутниковой связи с апреля уже взяты на Германию. То же касается и системы связи военного командования Украины.

Министр обороны Германии Борис Писториус также пообещал Украине дальнейшую поддержку в медицинской сфере. Германия будет финансировать медицинское оборудование, также произведенное в Украине.

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