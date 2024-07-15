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Україна та НАТО затвердили Стратегічний огляд оборонних закупівель

Ілюстративне фото: Україна та НАТО затвердили Стратегічний огляд оборонних закупівель (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Під час саміту НАТО у Вашингтоні Україна та Альянс затвердили Стратегічний огляд оборонних закупівель. Відтепер оборонні закупівлі України будуть відбуватись відповідно до найкращих євроатлантичних практик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Зазначається, що Стратегічний огляд оборонних закупівель містить 21 рекомендацію щодо підвищення ефективності забезпечення Збройних сил України як під час воєнного стану, так і в мирний час.

Зокрема, вони включають:

  • забезпечення взаємосумісності оборонних закупівель України та НАТО;.
  • розвиток довгострокового планування в закупівлях;
  • удосконалення процедур укладання прямих угод та організації конкурсних закупівель;
  • унормування рівня таємності оборонних закупівель.

"Основною цінністю Стратегічного огляду закупівель є те, що він має чіткі терміни реалізації, а отже, дозволить і українському суспільству, і міжнародним партнерам відстежувати успішність євроатлантичного поступу України", - розповів директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський 

Також в огляді вказано провідну роль парламенту у питаннях цивільного демократичного контролю та механізму lessons-learned. Водночас рекомендації мають двосторонню природу співпраці - партнери з країн НАТО також будуть вивчати унікальний український досвід організації закупівель та логістики в умовах війни.

Співпраця України та НАТО

Нещодавно ми писали про те, що під час саміту у Вашингтоні країни-члени НАТО ухвалили рішення про створення нової структури для координації надання допомоги Україні.

Також генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Альянс створить постійну структуру для організації постачання зброї Україні та їх фінансування.

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НАТОВійна в Україні