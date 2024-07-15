RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина и НАТО утвердили Стратегический осмотр оборонных закупок

Иллюстративное фото: Украина и НАТО утвердили Стратегический осмотр оборонных закупок (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В ходе саммита НАТО в Вашингтоне Украина и Альянс утвердили Стратегический осмотр оборонных закупок. Теперь оборонные закупки Украины будут происходить в соответствии с лучшими евроатлантическими практиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что Стратегический осмотр оборонных закупок содержит 21 рекомендацию по повышению эффективности обеспечения Вооруженных сил Украины как во время военного положения, так и в мирное время.

В частности, они включают:

  • обеспечение взаимосовместимости оборонных закупок Украины и НАТО;
  • развитие долгосрочного планирования в закупках;
  • усовершенствование процедур заключения прямых соглашений и организации конкурсных закупок;
  • нормирование уровня секретности оборонных закупок.

"Основной ценностью Стратегического осмотра закупок является то, что он имеет четкие сроки реализации, а значит позволит и украинскому обществу, и международным партнерам отслеживать успешность евроатлантического развития Украины", - рассказал директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский

Также в осмотре указана ведущая роль парламента в вопросах гражданского демократического контроля и механизма lessons-learned. В то же время, рекомендации имеют двустороннюю природу сотрудничества - партнеры из стран НАТО также будут изучать уникальный украинский опыт организации закупок и логистики в условиях войны.

Сотрудничество Украины и НАТО

Недавно мы писали о том, что на саммите в Вашингтоне страны-члены НАТО приняли решение о создании новой структуры для координации оказания помощи Украине.

Также генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

 

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВойна в Украине