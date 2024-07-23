Україна та НАТО відновлюють безпекову архітектуру Європи, - Єрмак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Україна та НАТО відновлюють безпекову архітектуру Європи. Російська агресія проти нашої держави стала викликом для світового порядку, але українська армія та народ продемонстрували надзвичайну стійкість. Інтеграція України до НАТО є не лише нашою національною метою, але й важливим елементом для забезпечення стабільності у всьому регіоні", - зазначив Єрмак.

За його словами, підтримка, яку Україна отримує від міжнародної спільноти, включаючи військову допомогу, є надзвичайно важливою для нашої боротьби.

"Спільними зусиллями ми будуємо нову систему безпеки, яка забезпечить мир і стабільність для всіх європейських країн. Україна готова виконувати свою роль у цьому процесі та продовжувати рухатися шляхом реформ і модернізації", - підкреслив він.