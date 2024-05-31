Україна та МВФ зробили крок до перегляду програми на 15,6 млрд доларів

Прем'єр зазначив, що Україна раніше у жодній програмі МВФ не доходила до четвертого перегляду програми.

"Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки у четвертий перегляд. Після затвердження Виконавчою радою МВФ, яка має відбутися найближчими тижнями, Україна отримає 2,2 млрд доларів", - розповів Шмигаль.

Він додав, що кошти партнерів допомагають Україні фінансувати всі ключові витрати бюджету у повному обсязі та спрямовувати внутрішні ресурси на оборону країни.

При цьому Гевін Грей, який очолив групу експертів МВФ, також додав, що такі домовленості ще має затвердити Виконавча рада фонду.

За його словами, МВФ очікує уповільнення зростання економіки України через атаки на енергетику. При цьому інфляція повільно зростатиме.

Також Грей додав, що у 2025 році бюджет України потребуватиме мобілізації більшої кількості коштів усередині країни через високі витрати на тлі війни.