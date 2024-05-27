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Місія МВФ починає роботу: який транш кредиту може отримати Україна

Україна, Понеділок 27 травня 2024 09:01
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Місія МВФ починає роботу: який транш кредиту може отримати Україна Фото: Кредит МВФ в червні 2024 року може становити 2,2 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Делегація Національного банку на чолі з головою НБУ Андрієм Пишним відбула до Варшави, де 27 травня починає працювати Місія Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-службі, до Варшави для переговорів прибуде українська делегація.

"За успішного проходження четвертого перегляду програми Україна може отримати черговий транш обсягом понад 2,2 млрд доларів, а загальна сума отриманого фінансування зросте до 7,6 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві працювала команда Міжнародного валютного фонду, яку очолював голова Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер. Дискусії фокусувалися на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади.

Програма МВФ

Угода України з МВФ про програму EFF на 15,6 млрд доларів була схвалена в березні 2023 року. У межах програми вже отримано чотири транші загальним обсягом близько 5,4 млрд доларів, у тому числі на 880 млн доларів в березні.

За програмою Україна також отримала політичні зобов'язання від партнерів про виділення 122 млрд доларів до 2027 року.

У МВФ сподіваються, що угода щодо четвертого перегляду може бути винесена на затвердження Ради директорів до кінця червня. У 2024 році Україна отримає близько 5,4 млрд доларів.

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