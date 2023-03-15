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Україна та МВФ розраховують на завершення дискусій щодо нової програми найближчими днями

Фото: МВФ та влада України розраховують на завершення дискусій найближчими днями (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Експерти МВФ та влада України розраховують, що дискусія щодо нової програми буде завершена вже найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву постійного представника Міжнародного валютного фонду Ваграма Степаняна.

“Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з паном Гевіном Греєм провела з 8 по 15 березня обговорення заходів економічної політики з представниками влади України", - повідомив Степанян.

За його словами, обговорення між фахівцями МВФ та представниками влади України було продуктивним. Крім того, він зауважив, що під час зустрічі було досягнуто помітно істотного прогресу на шляху до погодження низки заходів, що могли б лягти в основу програми, підтриманої Фондом.

"Опираючись на цей поступ, експерти МВФ та влада України розраховують на завершення дискусій найближчими днями", - підкреслив представник МВФ.

Нагадаємо, у Мінфіні розповіли про формат переговорів з МВФ.

Ми також повідомляли, що місія МВФ почала переговори з Україною про програму кредитування.

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МВФФінанси та Кредит