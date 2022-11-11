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Украина и МВФ будут онлайн договариваться о новой программе

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Украина, Пятница 11 ноября 2022 08:10
Украина и МВФ будут онлайн договариваться о новой программе Фото: миссия МВФ в Украине будет работать в онлайн-режиме (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине приступила к работе в онлайн режиме. Результатом должно стать внедрение мониторинговой программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями Украины в контексте продолжения обсуждения запроса властей по поводу мониторинговой программы с привлечением Совета исполнительных директоров МВФ", - говорится в заявлении.

Как отметил Степанян, диалог будет опираться на результаты встреч, проведенных в прошлом месяце в Вене, Австрия.

Ранее глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что это одна миссия Международного валютного фонда будет работать с 11 по 17 ноября и решит вопрос о мониторинговой программе для Украины.

Напомним, Международный валютный фонд и Украина планируют обсуждение запуска Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров Фонда (Program Monitoring with Board Involvement - PMB). Ожидается, что программа заработает в декабре.

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