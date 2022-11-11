Украина и МВФ будут онлайн договариваться о новой программе

Фото: миссия МВФ в Украине будет работать в онлайн-режиме (GettyImages)

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине приступила к работе в онлайн режиме. Результатом должно стать внедрение мониторинговой программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями Украины в контексте продолжения обсуждения запроса властей по поводу мониторинговой программы с привлечением Совета исполнительных директоров МВФ", - говорится в заявлении. Как отметил Степанян, диалог будет опираться на результаты встреч, проведенных в прошлом месяце в Вене, Австрия.