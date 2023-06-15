Україна та Молдова хочуть оптимізувати проходження митниці та перевезення сільгосптоварів

Керівники аграрних міністерств України та Молдови Микола Сольський і Володимир Боля на зустрічі в четвер, 15 червня, обговорили питання зниження тарифів на перевезення залізницею українських сільгосптоварів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства агрополітики та продовольства.

Як розповів Боля, у Молдові зацікавлені збільшити обсяги перевезень завдяки скороченню автоперевезень та суттєвому нарощуванню перевезень молдовською залізницею.

"Це відповідає інтересам обох країн: молдовської залізниці та учасникам ринку", - сказав він.

При цьому у прес-службі молдовського аграрного відомства нагадали, що країни в межах підготовки до нового сільськогосподарського маркетингового року обговорили заходи щодо впорядкування руху українських сільгосптоварів через митні пости.

"У Республіці Молдова тривають роботи з переведення транзиту з мережі автомобільних доріг на мережу залізниць, що знизить логістичні витрати, дасть змогу координувати планування транзиту і скоротить час перевезення", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні цього року Україна та Молдова підписали угоду про діяльність залізничного транспорту. Ним передбачено спрощення контрольних процедур залізничного транзиту вантажів з пунктом відправлення та пунктом призначення Україна або Молдова.

Також було домовлено про запровадження проїзду без зупинки територією України між пунктами пропуску "Фрікацей - Етулія" та "Рені - Джурджюлешть", що сприятиме збільшенню обсягу вантажів, які перевозяться залізницею.

Окрім цього, весною цього року було розпочато вантажоперевезення відновленою залізничною дільницею Березине - Басарабяска (Молдова).

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