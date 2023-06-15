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Украина и Молдова хотят оптимизировать прохождение таможни и перевозку сельхозтоваров

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Четверг 15 июня 2023 17:11
Украина и Молдова хотят оптимизировать прохождение таможни и перевозку сельхозтоваров Фото: Украина и Молдова хотят оптимизировать прохождение таможни и перевозку сельхозтоваров (pixabay)
Автор: Наталья Кава

Руководители аграрных министерств Украины и Молдовы Николай Сольский и Владимир Боля на встрече в четверг, 15 июня, обсудили вопросы снижения тарифов на перевозку по железной дороге украинских сельхозтоваров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства агрополитики и продовольствия.

Как рассказал Боля, в Молдове заинтересованы увеличить объемы перевозок благодаря сокращению автоперевозок и существенному наращиванию перевозок по молдавской железной дороге.

"Это отвечает интересам обеих стран: молдавской железной дороги и участникам рынка", - сказал он.

При этом в пресс-службе молдавского аграрного ведомства напомнили, что страны в рамках подготовки к новому сельскохозяйственному маркетинговому году обсудили меры по упорядочению движения украинских сельхозтоваров через таможенные посты.

"В Республике Молдова продолжаются работы по переводу транзита из сети автомобильных дорог на сеть железных дорог, что снизит логистические расходы, позволит координировать планирование транзита и сократит время перевозки", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле этого года Украина и Молдова подписали соглашение о деятельности железнодорожного транспорта. Им предусмотрено упрощение контрольных процедур железнодорожного транзита грузов с пунктом отправки и пунктом назначения Украина или Молдова.

Также было договорено о введении проезда без остановки по территории Украины между пунктами пропуска "Фрикацей - Этулия" и "Рени - Джурджюлешть", что будет способствовать увеличению объема грузов, перевозимых по железной дороге.

Кроме этого, весной этого года были начаты грузоперевозки по восстановленному железнодорожному участку Березине - Басарабяска (Молдова).

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