Україна та Молдова готуються підписати угоду про взаємне визнання освітніх документів

Україна та Молдова активно працюють над Угодою, яка визначить засади взаємного визнання документів про освіту та наукові ступені, виданих у двох країнах. У документі також передбачається взаємне визнання кваліфікаційних категорій та педагогічних звань вчителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Під час візиту до Молдови представники Міністерства освіти України разом із молдовськими колегами з Міністерства освіти та досліджень узгодили текст угоди.

Це питання було обговорено під час наради щодо вирішення проблемних аспектів перебування українських громадян за кордоном, яку очолила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

Освіта в Україні

Міністерство освіти і науки розкрило деталі масштабної освітньої реформи. Згідно з розробленим планом, експериментальна імплементація нововведень в українських навчальних закладах розпочнеться у вересні 2025 року та триватиме до липня 2027 року. Протягом цього періоду будуть відібрані освітні заклади, де будуть апробовуватися різноманітні моделі нової системи.

Крім того, з 2027 року українські школярі отримають можливість обирати власний шлях навчання. Нова модель старшої школи передбачає створення академічних ліцеїв, де учні зможуть поглиблено вивчати обрані предмети та готуватися до майбутньої професії.

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