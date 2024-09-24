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Украина и Молдова готовятся подписать соглашение о взаимном признании документов об образовании

Вторник 24 сентября 2024 10:55
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Украина и Молдова готовятся подписать соглашение о взаимном признании документов об образовании Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина и Молдова активно работают над Соглашением, которое определит основы взаимного признания документов об образовании и научных степенях, выданных в двух странах. В документе также предусматривается взаимное признание квалификационных категорий и педагогических званий учителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Этот вопрос обсуждался во время совещания по решению проблемных аспектов пребывания украинских граждан за рубежом, которое возглавила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

Во время визита в Молдову представители Министерства образования Украины вместе с молдавскими коллегами из Министерства образования и исследований согласовали текст соглашения.

Сейчас обе стороны проводят внутригосударственные процедуры согласования документа. Соглашение планируется подписать до конца 2024 года.

Образование в Украине

Министерство образования и науки раскрыло детали масштабной образовательной реформы. Согласно разработанному плану экспериментальная имплементация нововведений в украинских учебных заведениях начнется в сентябре 2025 года и продлится до июля 2027 года. В течение этого периода будут отобраны образовательные учреждения, где будут апробированы различные модели новой системы.

Кроме того, с 2027 года украинские школьники получат возможность выбирать свой путь обучения. Новая модель старшей школы предполагает создание академических лицеев, где учащиеся смогут углубленно изучать избранные предметы и готовиться к будущей профессии.

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