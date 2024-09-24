Украина и Молдова готовятся подписать соглашение о взаимном признании документов об образовании

Украина и Молдова активно работают над Соглашением, которое определит основы взаимного признания документов об образовании и научных степенях, выданных в двух странах. В документе также предусматривается взаимное признание квалификационных категорий и педагогических званий учителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Этот вопрос обсуждался во время совещания по решению проблемных аспектов пребывания украинских граждан за рубежом, которое возглавила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук. Во время визита в Молдову представители Министерства образования Украины вместе с молдавскими коллегами из Министерства образования и исследований согласовали текст соглашения. Сейчас обе стороны проводят внутригосударственные процедуры согласования документа. Соглашение планируется подписать до конца 2024 года.