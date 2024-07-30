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Україна та Молдова готують будівництво моста через Дністер

Україна, Вівторок 30 липня 2024 14:57
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Україна та Молдова готують будівництво моста через Дністер Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення спільної україно-молдовської комісії для будівництва мосту через Дністер в районі Ямпіль-Косеуць.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням його заяву під час засідання уряду.

"Це буде ключова ланка транспортного коридору між Києвом та Кишиневом", - сказав він.

Як зазначив прем’єр, па кордоні з Молдовою за підтримки USAID та Євросоюзу триває системне оновлення пунктів пропуску.

За його словами, логістика на західному напрямку - ще один пріоритет уряду.

"На кордоні з Польщею відповідно до укладеної безпекової угоди розширимо залізничне та автомобільне сполучення. Зокрема, буде відкрито ще один залізничний пункт пропуску Нижанковичі - Мальховичі", - розпівів прем’єр.

Система єЧерга масштабована і вже працює на 28-ми пунктах пропуску. Нею скористалися майже 1,4 млн вантажівок і 100 тис. автобусів. Це додаткова зручність та швидкість у перетині державного кордону, додав Шмигаль.

Міст через Дністер

Нагадаємо, у 2023 році Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Молдови про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер в районі населених пунктів Ямпіль - Косеуць.

Згідно з документом, на будівництво мосту за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, планується спрямувати 5,044 млрд гривень.

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