ua en ru
Вт, 30 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина и Молдова готовят строительство моста через Днестр

Украина, Вторник 30 июля 2024 14:57
UA EN RU
Украина и Молдова готовят строительство моста через Днестр Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял решение о создании совместной украино-молдавской комиссии по строительству моста через Днестр в районе Ямполь-Косеуц.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

"Это будет ключевое звено транспортного коридора между Киевом и Кишиневом", – сказал он.

Как отметил премьер, на границе с Молдовой при поддержке USAID и Евросоюза продолжается системное обновление пунктов пропуска.

По его словам, логистика на западном направлении – еще один приоритет правительства.

"На границе с Польшей в соответствии с заключенным соглашением о безопасности расширим железнодорожное и автомобильное сообщение. В частности, будет открыт еще один железнодорожный пункт пропуска Нижанковичи - Мальховичи", - распел премьер.

Система есть єЧерга масштабирована и уже работает на 28-ми пунктах пропуска. Ею воспользовались почти 1,4 млн. грузовиков и 100 тыс. автобусов. Это дополнительное удобство и быстрота в пересечении государственной границы, добавил Шмыгаль.

Мост через Днестр

Напомним, в 2023 году Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Молдовы о строительстве автодорожного пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь – Косеуц.

Согласно документу, на строительство моста за счет средств специального фонда государственного бюджета планируется направить 5,044 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днестр
NEWS
В сети писали о заходе россиян в Торецк. В ЦПД опровергли
В сети писали о заходе россиян в Торецк. В ЦПД опровергли
DAILY
Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая
Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая