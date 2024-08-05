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Україна та Малаві підписали меморандум про політичні консультації

Фото: міністр закордонних справ Малаві Ненсі Тембо та глава МЗС України Дмитро Кулеба (x.com/DmytroKuleba)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з малавійською колегою Ненсі Тембо підписав меморандум про політичні консультації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Дмитра Кулеби.

Як розповів Кулеба, під час зустрічі з главою МЗС Малаві вони обговорили шляхи розвитку відносин між Україною та Малаві, а також співпрацю в міжнародних організаціях. 

"Ми також підписали меморандум між міністерствами закордонних справ про політичні консультації", - додав український міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушив до Африки.

Це вже четверте африканське турне Кулеби. Воно триватиме з 4 по 8 серпня. Глава МЗС відвідає Малаві, Замбію та Маврикій. Всі три країни Кулеба відвідає вперше в історії.

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МЗС УкраїниДмитро Кулеба