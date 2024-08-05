Украина и Малави подписали меморандум о политических консультациях

Как рассказал Кулеба, во время встречи с главой МИДа Малави они обсудили пути развития отношений между Украиной и Малави, а также сотрудничество в международных организациях.

"Мы также подписали меморандум между министерствами иностранных дел о политических консультациях", - добавил украинский министр.