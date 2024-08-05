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Украина и Малави подписали меморандум о политических консультациях

Фото: министр иностранных дел Малави Нэнси Тембо и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (x.com/DmytroKuleba)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с малавийской коллегой Нэнси Тембо подписал меморандум о политических консультациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Дмитрия Кулебы.

Как рассказал Кулеба, во время встречи с главой МИДа Малави они обсудили пути развития отношений между Украиной и Малави, а также сотрудничество в международных организациях.

"Мы также подписали меморандум между министерствами иностранных дел о политических консультациях", - добавил украинский министр.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в Африку.

Это уже четвёртое африканское турне Кулебы. Оно продлится с 4 по 8 августа. Глава МИД посетит Малави, Замбию и Маврикий. Все три страны Кулеба посетит впервые в истории.

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МИД УкраиныДмитрий Кулеба