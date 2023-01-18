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Україна та МАГАТЕ продовжують роботу щодо повернення Запорізької АЕС, - Шмигаль

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі та прем'єр України Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі. Сторони обговорили повернення Запорізької АЕС під контроль нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Кабміну в Telegram.

За словами прем'єра, Гроссі запевнив, що МАГАТЕ ніколи не визнає Запорізьку АЕС, яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях, власністю Росії.

"Продовжуємо далі працювати над повним виведенням російських військ та персоналу "Росатому" з території Запорізької АЕС та поверненням станції під контроль України", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше голова "Енергоатому" Петро Котін заявляв, що він не виключає військовий сценарій повернення Запорізької АЕС під контроль України.

Також ми писали, що, за словами міністра енергетики України Германа Галущенка, ситуація на Запорізькій АЕС продовжує погіршуватися.

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Запорізька АЕСДенис ШмигальМАГАТЭВійна Росії проти України