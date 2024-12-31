Україна та Ліван посилять співпрацю у сфері кібербезпеки, - МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідав Ліван. Під час його візиту було проведено низку зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Зокрема, у Бейруті глава МЗС і члени делегації зустрілися з ліванськими урядовцями політичними та релігійними лідерами.

Сибіга провів зустріч з міністром телекомунікацій Лівану. Вони обговорили кібербезпеку та український досвід цифровізації. Також Україна та Ліван домовилися розвивати партнерство у цих галузях.

Також глава МЗС провів окрему зустріч із маронітським патріархом Антіохії, главою Маронітської церкви Бешаром Бутросом Раї. Сибіга розповів про важку ситуацію в Україні та постійні російські обстріли. Він висловив вдячність патріархові за постійну увагу до українського народу та молитви за відновлення справедливого миру.

Пізніше Сибіга зустрівся з главою християнської партії "Ліванські сили", доктором Саміром Джаджею. Вони обговорили спільну протидію російському та іранському режимам.

Андрій Сибіга анонсував суттєве спрощення доступу до консульських послуг у рамках впровадження системи "е-Консул" та повідомив про втілення нової політики щодо українців за кордоном, яка покликана продемонструвати турботу держави та зберегти звʼязки громад за кордоном з Україною.

Дипломатичні відносини України та Лівану

Україна та Ліван встановили дипломатичні відносини 8 грудня 1993 року. Співпраця між країнами охоплює політичну, економічну та культурну сфери. Україна експортує до Лівану агропромислову продукцію, зокрема зернові, що є важливим елементом продовольчої безпеки Лівану. Ліван, у свою чергу, постачає до України фрукти, текстиль та вироби з каменю.

Важливим аспектом співпраці є гуманітарна сфера, зокрема освіта. Щороку українські університети приймають ліванських студентів, а ліванські освітні заклади навчають українських громадян арабської мови та культури. Окрім того, у Лівані діє українська громада, яка сприяє зміцненню культурних зв’язків між народами. Попри виклики, обумовлені регіональними конфліктами, Україна та Ліван продовжують розвивати дружні відносини

Нагадаємо, влітку президент Володимир Зеленський заявив, що Україна одна з перших країн у світі евакуювала своїх громадян з Лівану.

Зокрема, 4 вересня Україна евакуювала з Лівану 25 громадян України - 14 жінок та 11 дітей. Евакуацію організували та провели ГУР Міноборони та Міністерство закордонних справ України.