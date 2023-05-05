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Україна та Литва запровадили спрощений обмін водійських посвідчень

Фото: Україна та Литва запровадили спрощений обмін водійських посвідчень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд схвалив угоду між Україною та Литвою, яка впроваджує спрощений обмін водійських посвідчень, без додаткових іспитів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Цінуємо всебічну підтримку Литви та дякуємо за гостинність щодо українців. Тепер створюємо для наших громадян у Литві нові можливості. Обмін водійських прав буде відбуватися без складання теоретичних і практичних іспитів. Це заощадить час і зусилля тисяч людей", - пише Шмигаль.

Як пояснив прем'єр-міністр, для обміну необхідно подати:

  • документи про постійне проживання в країні;
  • оригінал посвідчення;
  • дійсну медичну довідку.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні перші водійські права видають терміном на два роки. Після цього документ потрібно замінити. Для цього є два способи.

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Литва