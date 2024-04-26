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Україна та Латвія нарощують спільне виробництво дронів,- Кулеба

П'ятниця 26 квітня 2024 20:59
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Україна та Латвія нарощують спільне виробництво дронів,- Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

Українські та латвійські компанії мають великий потенціал для нарощування виробництва ударних БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ.

“Я надзвичайно вдячний Латвії за лідерство в "Коаліції дронів". Ми ведемо зараз спільну роботу над нарощуванням цього виробництва – потрібно більше дронів. Я вважаю, що українські та латвійські компанії можуть дійсно багато зробити в цьому напрямку”, - зазначив міністр МЗС Дмитро Кулеба..

Зокрема, Латвія приєднатися до чеської ініціативи з закупівлі артилерійських снарядів та зауважив, що тема виробництва снарядів була однією з центральних у ході двосторонніх переговорів.

Військова допомога Україні від західних партнерів

Британія підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ. Україна отримала військову, гуманітарну. Йдеться про танки, ракети, генератори, цивільні автомобілі та багато іншого. Про це читайте - у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, 26 квітня, виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 млрд. доларів.

Також, стало відомо, коли будуть перші поставки артилерійських снарядів в Україну в рамках чеської ініціативи.

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