Україна та Латвія нарощують спільне виробництво дронів,- Кулеба

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ .

“Я надзвичайно вдячний Латвії за лідерство в "Коаліції дронів". Ми ведемо зараз спільну роботу над нарощуванням цього виробництва – потрібно більше дронів. Я вважаю, що українські та латвійські компанії можуть дійсно багато зробити в цьому напрямку”, - зазначив міністр МЗС Дмитро Кулеба..

Зокрема, Латвія приєднатися до чеської ініціативи з закупівлі артилерійських снарядів та зауважив, що тема виробництва снарядів була однією з центральних у ході двосторонніх переговорів.