Україна здатна повністю замінити РФ на італійському ринку металопродукції, - Свириденко

Організувало форум Міністерство економіки України, за сприяння Міністерства підприємств і виробництва Італії. На форумі йшлося про стан справ у металургії, енергетиці та галузі відновлюваних джерел енергії, оборонних технологіях, аграрній і машинобудівній промисловості. Партнерами форуму стали компанії ДТЕК та "Метінвест" Ріната Ахметова.

Представники "Метінвесту" взяли участь у панелі "Металургія та критичні матеріали". Крім них, до обговорення долучилися представники італійського та українського урядів, а також бізнесів обох країн.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що металургія є однією з галузей, які єднають дві країни.

"Металургія динамічно розвивалася до повномасштабного вторгнення, і чи не найбільше впливала на економіку України, забезпечуючи приблизно 5,4% ВВП країни. Війна серйозно вдарила по виробництву сталі, однак відданість і рішучість українських металургів сприяють поступовому відновленню виробництва й збільшенню експорту продукції. Україна має потенціал замістити російський метал на ринку ЄС і в такий спосіб зміцнити європейську стратегічну автономію. У співпраці з італійськими виробниками обладнання для зеленої металургії ми маємо модернізувати і відновити українські підприємства за новими технологічними стандартами", – сказала вона.

Комерційний директор групи "Метінвест" Дмитро Ніколаєнко відзначив, що компанія продовжує підтримувати виробництво, попри російську агресію проти України.

"Метінвест" прагне очолити перехід Європи до виробництва зеленої сталі. Нашими основними ініціативами є плани з модернізації обладнання Північного ГЗК для підвищення якості та продуктивності, а також будівництво виробництва DRI/HBI із загальною потужністю 7,5 млн тонн на рік. Хочемо за допомогою інтеграції української металургії в європейську побудувати надійний сталевий міст між економіками України і ЄС", - сказав він.

За словами Дмитра Ніколаєнка, ці ініціативи спрямовані на виробництво 6,8 млн тонн зеленої сталі щороку, що зробить "Метінвест" основним гравцем на ринку сталого металургійного виробництва Європи й дасть змогу завантажити на 100% українські ГЗК Групи в Кривому Розі, створивши робочі місця.

Нагадаємо, 20 листопада група "Метінвест" і Міністерство підприємств і виробництва Італії підписали декларацію про будівництво великого заводу з виробництва зеленої сталі потужністю 2,7 млн тонн на рік. Проєкт буде профінансовано з залученням з залученням коштів кредитних європейських фінансових інституцій.

Як відомо, у 2024 році компанія "Метінвест" Ріната Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, збільшила відрахування податків на 38% - до 15,2 млрд грн. Також компанія посіла перше місце у рейтингу найбільших приватних бізнесів України, з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році.