Украина способна полностью заменить РФ на итальянском рынке металлопродукции, - Свириденко

Организовало форум Министерство экономики Украины при содействии Министерства предприятий и производства Италии. Речь шла о состоянии дел в металлургии, энергетике и отрасли возобновляемых источников энергии, оборонных технологиях, аграрной и машиностроительной промышленности. Партнерами форума стали компании ДТЭК и "Метинвест" Рината Ахметова.

Представители "Метинвеста" приняли участие в панели "Металлургия и критические материалы".

Первая вице-премьер-министр - министерша экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что металлургия является одной из отраслей, которые объединяют две страны.

"Металлургия динамично развивалась до полномасштабного вторжения, и больше всего влияла на экономику Украины, обеспечивая примерно 5,4% ВВП страны. Война серьезно ударила по производству стали, однако преданность и решительность украинских металлургов способствуют постепенному восстановлению производства и увеличению экспорта продукции. потенциал заместить российский металл на рынке ЕС и таким образом укрепить европейскую стратегическую автономию. В сотрудничестве с итальянскими производителями оборудования для зеленой металлургии мы должны модернизировать и восстановить украинские предприятия по новым технологическим стандартам", – сказала она.

Коммерческий директор группы "Метинвест" Дмитрий Николаенко отметил, что компания продолжает поддерживать производство, невзирая на российскую агрессию против Украины.

"Метинвест" стремится возглавить переход Европы к производству зеленой стали. Нашими основными инициативами являются планы модернизации оборудования Северного ГОКа для повышения качества и производительности, а также строительство производства DRI/HBI с общей мощностью 7,5 млн тонн в год. Хотим посредством интеграции украинской металлургии в европейскую построить надежный стальной мост между экономиками Украины и ЕС", - сказал он.

По словам Дмитрия Николаенко, эти инициативы направлены на производство 6,8 млн тонн зеленой стали ежегодно, что сделает "Метинвест" основным игроком на рынке устойчивого металлургического производства Европы и позволит загрузить на 100% украинские ГОКа Группы в Кривом Роге, создав рабочие места.

Напомним, 20 ноября группа "Метинвест" и Министерство предприятий и производства Италии подписали право на строительство крупного завода по производству зеленой стали мощностью 2,7 млн тонн в год. Проект будет профинансирован с привлечением с привлечением средств кредитных европейских финансовых институтов.

Как известно, в 2024 году компания "Метинвест" Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, увеличила вычет налогов на 38% - до 15,2 млрд грн. Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году.