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Україна та Італія можуть підписати угоду про гарантії безпеки найближчими днями

Фото: Україна та Італія можуть підписати угоду про гарантії безпеки найближчими днями (ambpechino esteri it)
Автор: Наталія Гурковська

Італія сподівається підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною найближчими днями.

Про це заявив віце-прем'єр, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, за його словами, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні веде переговори щодо угоди з українською владою,

"Ми розраховуємо, що зможемо завершити (підписати угоду, - ред.) найближчими днями", - додав Таяні.

Гарантії безпеки для України

21 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нові угоди щодо безпеки зі своїми партнерами на найближчі тижні. Йдеться, зокрема, і про оборонну підтримку. Днем раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначав, що Україна близька до підписання угод про гарантії безпеки з Нідерландами та Данією.

Щодо Італії, 19 лютого місцеві ЗМІ писали, що Україна та Італія в найближчому майбутньому можуть підписати угоду щодо гарантій безпеки. Наразі не вистачає кількох деталей двостороннього договору.

Зазначимо, перший такий договір був підписаний у січні з Великою Британією. Крім того, документи були підписані з Німеччиною та Францією. Детальніше про те, що таке гарантії безпеки, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Італія