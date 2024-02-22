Украина и Италия могут подписать соглашение о гарантиях безопасности в ближайшие дни

Так, по его словам, премьер-министр Италии Джорджия Мелони ведет переговоры по соглашению с украинскими властями,



"Мы рассчитываем, что сможем завершить (подписать соглашение, - ред.) в ближайшие дни", - добавил Таяни.

Гарантии безопастности для Украины

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новые соглашения по безопасности со своими партнерами на ближайшие недели. Речь идет, в частности, и об оборонной поддержке. Днем ранее глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что Украина близка к подписанию соглашений о гарантиях безопасности с Нидерландами и Данией.

Что касается Италии, 19 февраля местные СМИ писали, что Украина и Италия в ближайшем будущем могут подписать соглашение по гарантиям безопасности. Сейчас не хватает нескольких деталей двустороннего договора.

Отметим, что первый такой договор был подписан в январе с Великобританией. Кроме того, документы были подписаны с Германией и Францией. Детальнее о том, что представляют собой гарантии безопасности, - читайте в материале РБК-Украина.