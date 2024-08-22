Україна та Ірландія найближчим часом підпишуть угоду про гарантії безпеки, - ОП

Що передувало

Україна та Ірландія домовилися розпочати роботу над угодою про гарантії безпеки на початку травня цього року. Це сталося під час переговорів президента України Володимира Зеленського та прем'єра Ірландії Саймон Харріс.

При цьому переговори щодо гарантій безпеки розпочалися 2 серпня.

До речі, Україна вже підписала угоди щодо гарантій безпеки з 25 країнами. Серед них - США, Британія, Франція, Німеччина, Японія.

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