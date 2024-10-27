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Украина и Индия рассматривают сотрудничество в области оборонной промышленности

Воскресенье 27 октября 2024 02:48
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Украина и Индия рассматривают сотрудничество в области оборонной промышленности Фото: глава Министерства по вопросам стратегических отраслей Украины Герман Сметанин (mspu.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 26 октября, представители Украины и Индии провели рабочую встречу. Страны рассматривали возможности сотрудничества в области оборонной промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства по стратегическим отраслям Украины.

В частности, глава Минстратегпрома Герман Сметанин провел встречу с послом Индии Рави Шанкаром и военно-морским атташе Сантошем Беллиаппой. Стороны обсуждали перспективы украино-индийского сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Министр отметил, что Индия является стратегическим партнером для Украины.

"Украина открыта для расширения географии партнерств в оборонной отрасли, мы готовы рассматривать различные формы сотрудничества. На данном этапе важно изучить возможности и потребности оборонных отраслей обеих наших стран, определить проблематику и курс, по которому мы будем двигаться", - сказал Сметанин.

В свою очередь Рави Шанкар приветствовал предложение о расширении сотрудничества и заверил украинского министра "в поддержке со стороны посольства в определении конкретных предложений".

Также напомним, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит в Украине в общей сложности четыре завода по производству оружия. Один из них уже работает.

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