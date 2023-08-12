Україна і Греція ведуть переговори щодо гарантій безпеки, - ЗМІ

За даними журналістів, такі консультації на рівні міністерств закордонних справ відбулися нещодавно.

"На ширшому політичному рівні обидві сторони обговорюють створення рамок, які приведуть двосторонні відносини між Грецією та Україною у відповідність до духу декларації лідерів G7, а потім Європейська Рада продовжить довгострокову підтримку Київ і на практичному рівні", - йдеться у публікації.

Також зазначається, що якщо ці обговорення будуть завершені, буде розглянуто питання щодо визначення конкретних аспектів угоди, при цьому в цих контактах беруть участь і представники США.

Очікується, що в галузі гарантій безпеки для України Афіни прагнутимуть зіграти свою роль, оскільки Київ "принципово поважає юрисдикцію та рішення всіх міжнародних судів".

Вимоги для безпеки України здебільшого включають протиповітряну оборону, артилерію, бронетехніку та винищувальну авіацію. Потреба стабільних постачань боєприпасів (155-мм снаряди) розглядається в Афінах як можливість для реконструкції частини систем оборони Греції.

Гарантії безпеки для України

Українські офіційні особи розраховують, що країни Заходу нададуть нашій країні гарантії безпеки. Вони потрібні для того, щоб уникнути повторного нападу Росії у період після завершення війни і до того, як Україна стане членом НАТО.

Нагадаємо, що на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбувся на початку липня, країни G7 підписали спільну декларацію. Вона передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки. До неї може приєднатися будь-яка країна.

Серед тих, хто приєднався до декларації - Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція.

При цьому 3 серпня Єрмак розповів, що українські дипломати вже розпочали переговори щодо гарантій безпеки із США. Крім того, 11 серпня Україна розпочала проведення консультацій щодо гарантій безпеки з Британією.