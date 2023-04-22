Україна та Франція посилять співпрацю у сфері транспорту

У суботу, 22 квітня, Україна та Франція підписали меморандум щодо співпраці у сфері транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Меморандум передбачає співпрацю щодо оцінки завданої шкоди та відновлення українських транспортних систем, з акцентом на перехід до екологічної низьковуглецевої мобільності. Зокрема, Франція надаватиме експертну підтримку та сприятиме участю французьких компаній у відбудові України.
Співпраця охоплюватиме сфери залізниці, громадського міського транспорту, мультимодальних перевезень та логістики, повітряного та морського транспорту, дорожнього господарства, а також питання розвитку екологічно чистої мобільності.
Для реалізації спільних проєктів, започаткованих у рамках цього меморандуму, буде створено спільний Моніторинговий комітет.
"Стабільне транспортне сполучення та мобільність - це те, над чим ми спільно з французькими партнерами з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, наприкінці минулого року Франція надала нам три мости для відновлення автомобільного сполучення. Тепер вони працюють у звільнених громадах Чернігівської області", - зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.
За його словами, у найближчих планах - посилення співпраці у забезпеченні України мостами та підтримки "Укрзалізниці.
"Вже є домовленості про постачання рейок та оновлення локомотивного парку. Окрім цього, опрацьовуємо участь французьких партнерів у відбудові та підтримці української аеронавігації", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що уряд Франції передасть Україні рейки для реконструкції залізниць. Зокрема, Париж планує передати понад 25 тисяч тонн рейок.
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