Украина и Франция усилят сотрудничество в сфере транспорта

Меморандум предусматривает сотрудничество по оценке нанесенного ущерба и возобновлению украинских транспортных систем с акцентом на переход к экологической низкоуглеродистой мобильности. В частности, Франция будет оказывать экспертную поддержку и содействовать участию французских компаний в восстановлении Украины.

Сотрудничество охватывает сферы железной дороги, общественного городского транспорта, мультимодальных перевозок и логистики, воздушного и морского транспорта, дорожного хозяйства, а также вопросы развития экологически чистой мобильности.

Для реализации совместных проектов, начатых в рамках этого меморандума, будет создан совместный Мониторинговый комитет.

"Стабильное транспортное сообщение и мобильность - это то, над чем мы совместно с французскими партнерами с начала полномасштабного вторжения. В частности, в конце прошлого года Франция предоставила нам три моста для восстановления автомобильного сообщения. Теперь они работают в освобожденных общинах Черниговской области", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

По его словам, в ближайших планах - усиления сотрудничества в обеспечении Украины мостами и поддержки "Укрзализныци".

"Уже есть договоренности о поставках рельсов и обновлении локомотивного парка. Кроме того, прорабатываем участие французских партнеров в восстановлении и поддержке украинской аэронавигации", - добавил министр.